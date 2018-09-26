ПБК «Локомотив-Кубань» назвал бороду главного тренера антидепрессантом

Наставник команды Саша Обрадович перед началом сезона сменил имидж.

«Если вы еще не пришли в себя после баскетбольной скуки, то «Локо» легко вернет вас к жизни. У «красно-зеленых» есть много атидепрессантов: борода Саши Обрадовича первая в списке», — сообщает пресс-служба клуба.

В список «атидепрессантов» также попали новая команда, соперник и возможность посмотреть товарищеский матч «Локомотива-Кубани» и «Пармы» только в «Баскет-холле», так как трансляции игры не будет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» 26 сентября проведет товарищеский матч в Краснодаре с «Пармой».

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