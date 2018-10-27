ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Матч прошел 27 октября в Нижнем Новгороде.

Встреча завершилась со счетом 88:75 (26:25, 23:16, 20:16, 19:18). В составе победителей 23 очка набрал Айзея Уайтхед. В проигравшей команде 14 баллов у Ивана Стребкова, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

«Мы знали, что в Нижнем Новгороде нас ждет тяжелая игра, несмотря на то, что у команды соперника не хватает нескольких игроков. Я могу сказать, что нам не хватало концентрации по ходу матча. Мы довольны игрой, но в некоторых моментах нам не хватало дисциплины», — отметил главный тренер краснодарской команды Саша Обрадович.

«Локомотив-Кубань» 3 ноября примет эстонский «Калев».

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