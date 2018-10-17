ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Тофаш» в матче Еврокубка

Встреча прошла 17 октября в Краснодаре.

В третьем матче Еврокубка «Локомотив-Кубань» одержал победу над турецким «Тофашем» со счетом 95:72.

Cамым эффективным и результативным игроком встречи стал Дмитрий Кулагин. Тревор Лэйси впервые в этом сезоне вышел на паркет. Виталий Фридзон забивал трехочковые с точностью 100% — три из трех, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Следующий домашний матч «Локо» проведет дома 20 октября. В рамках турнира Единой лиги ВТБ команда встретится с латвийским клубом ВЭФ.

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