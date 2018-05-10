ПБК «Локомотив-Кубань» одержал победу в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарцы 9 мая в гостях встречались с «Химками».

Стартовую четверть гости уверенно выиграли — 31:21. Доминировать на паркете гости продолжили и далее, набрав 27 очков. Подмосковные баскетболисты ответили 15-ю и на большой перерыв «Локо» ушел, ведя в счете — 58:36. Кубанская команда по всем статьям переигрывала соперника и перед заключительной четвертью лидировала на 29 очков.

«Хорошо защищались. За три четверти пропустили около 50 очков. Против Химок это хорошая защита. Плюс когда хорошо защищаешься, и в нападении все раскрывается. Считаю, три четверти хороший баскетбол показывали», — сказал игрок БК «Локомотив-Кубань» Станислав Ильницкий.

Однако химчане вернули интригу в матч, сократив отставание до 6 баллов, но гости все же удержали победу. 90:83 — итог встречи. Железнодорожники за тур до окончания сезона обеспечили себе 3-е место в турнирной таблице. К слову, этот матч стал репетицией первого раунда плей-офф. В нем вновь сойдутся «Локомотив» и «Химки».

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