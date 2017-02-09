ПБК «Локомотив-Кубань» оштрафовали на 895 тыс. рублей

Директорат Единой лиги ВТБ оштрафовал ПБК «Локомотив-Кубань» за нарушения на матче с «Нижним Новгородом».

В соответствие со статьями регламента чемпионата Единой лиги ВТБ, клуб оштрафовали на 595 тыс. рублей за неисправное табло, а также на 300 тыс. рублей за срыв прямой трансляции на федеральном канале.

Также штрафы получил БК «Нижний Новгород» за неспортивное поведение игрока Деандре Кейна (9 тыс. рублей) и за нарушение на пресс-конференции главным тренером клуба Артурсом Шталбергсом (100 тыс. рублей).

Директорат принял решение провести внеочередную проверку технического оборудования в клубах-участниках чемпионата, а также семинар для судей и комиссаров по скорости реагирования в нестандартных ситуациях, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» 4 февраля из-за технической неисправности оборудования задержал начало матча с «Нижним Новгородом» на 1,5 часа. В этот день «Локо» одержал победу над «Нижним Новгородом» со счетом 88:75.

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