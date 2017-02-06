ПБК «Локомотив-Кубань» оштрафуют за неисправность табло на домашнем матче

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в феврале рассказала, какие санкции будут применены к ПБК «Локомотив-Кубань» за техническую неисправность оборудования, из-за которой начало матча с «Нижним Новгородом» задержали на 1,5 часа.

«Мы не ожидали, что «Локомотив» будет не готов к матчу чемпионата Единой лиги ВТБ. По регламенту у клуба должно быть полностью функционирующее оборудование. Проблему пытались решить комиссар, присутствовавший на матче от лиги, и сотрудники «Локомотива». Однако найти новое оборудование не удалось, а проблемы с действующей системой не были решены», — рассказала Корстин.

По ее словам, главному тренеру «Нижнего Новгорода» Артурсу Шталбергсу сообщили, что матч может состояться и управлять всеми системами можно в ручном режиме. Однако он отказался играть.

«По регламенту Единой лиги неисправное оборудование не является причиной для отмены матча. Из-за отказа «Нижнего Новгорода» выходить на паркет техническое поражение грозило как раз команде Шталбергса. При этом неофициальный анонсер «Локомотива» не разобрался в ситуации и распространил по арене ложную информацию, которую впоследствии подхватили СМИ», — пояснила Илона Корстин.

Она отметила, что руководство лиги сделало все возможное, чтобы матч состоялся.

«После того как директорат получил всю информацию, мы приняли решение оштрафовать «Локо» за неисправное оборудование, задержку матча и срыв телевизионной трансляции. Штраф получился достаточно приличным. Сумма будет озвучена позже. Кроме того, за неподобающие высказывания в адрес официальных лиц был оштрафован и Штралбергс», — сказала Корстин в интервью «Чемпионат.com».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что матч «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород» сорван из-за неисправности оборудования и краснодарцам засчитано техническое поражение. В итоге встреча началась на 1,5 часа позже запланированного времени.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» 4 февраля одержал победу над «Нижним Новгородом» со счетом 88:75.

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