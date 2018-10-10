ПБК «Локомотив-Кубань» победил французский «Лимож» в матче Еврокубка

Матч состоялся 10 октября в «Баскет-холле» в Краснодаре.

Для клуба «Локомотив-Кубань» это был первый домашний матч в Еврокубке в сезоне 2018/2019. К игре французский клуб уже набрал игровой ритм в матчах внутреннего чемпионата и пока не проигрывал на своей арене. «Локомотив» провел две официальные игры против «Зенита» и «Арка Гдыни» и добился в них побед.

Игра закончилась со счетом 82:64. Это вторая победа железнодорожников в Еврокубке и третья в этом сезоне, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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