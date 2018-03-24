ПБК «Локомотив-Кубань» победил «Реджо-Эмилию» и вышел в финал Еврокубка

Второй матч полуфинала прошел 23 марта в Италии.

Краснодарская команда вырвала победу у итальянцев со счетом 69:79.

Самым результативным в составе «Локо» стал Марди Коллинз, на счету которого 22 очка, восемь подборов и три ассиста. Фрэнк Элегар остановился в шаге от дабл-дабла — 19 очков и девять подборов.

Краснодарцы одержали 20-ю победу подряд и установили новый рекорд Еврокубка, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Первый матч финала пройдет 10 апреля в Краснодаре. «Локо» встретится с турецким клубом «Дарушшафака».

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