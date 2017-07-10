ПБК «Локомотив-Кубань» подписал двухлетний контракт с Тревором Лэйси

До этого 25-летний американский защитник выступал за итальянский клуб «Динамо Сассари».

Европейская карьера Тревора Лэйси прошла в Италии, где он выступал за «Пезаро» и «Динамо Сассари». В прошлом сезоне Серии А защитник набирал по 10,8 очка, делал 3,2 подбора и раздавал партнерам по 2,7 результативной передачи.

«Лэйси — отличное приобретение. Это игрок, который может играть на двух позициях защитника, он обладает хорошим дальним броском и продолжает прогрессировать. На протяжении всего года мы следили за выступлениями Тревора в итальянском чемпионате, и мы рады, что смогли заполучить его в свой состав», — сказал генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко.

«Тревор Лэйси имеет все шансы превратиться в игрока высочайшего класса. Он был одним из лучших игроков в итальянской Серии А, может играть на обеих позициях защитника, он разносторонне развит в профессиональном плане, отлично бросает из-за дуги. Мы ждем от него прогресса», — отметил главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович.

Сам Тревор Лэйси сообщил, что ему очень приятно, что команда такого уровня проявила к нему интерес и отметил, что с нетерпением ждет начала сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», 8 июля стало известно о том, что клуб подписал двухлетний контракт с баскетболистом Павлом Антиповым.

Материал о том, кто покинул ПБК «Локомотив-Кубань» и кто присоединился к команде, читайте здесь.

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