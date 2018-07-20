ПБК «Локомотив-Кубань» подписал контракт с чемпионом НБА Дореллом Райтом

За свою профессиональную карьеру американский легкий форвард успел поиграть за четыре команды ассоциации: «Майами», «Голден Стэйт», «Филадельфию» и «Портленд».

В 2004 году Райт был выбран «Майами Хит»на драфте НБА под 19-м номером. Во Флориде он провел шесть сезонов, набирая в среднем 4,7 очка и 2,8 подбора в 218 матчах и став самым молодым чемпионом НБА в составе «Майами».

В 2010 году Райт перешел в «Голден Стэйт», где на протяжении двух сезонов во всех сыгранных матчах выходил на площадку в стартовом составе. Первый год за «Голден Стэйт» стал для Дорелла лучшим в НБА. В 82 матчах он набирал 16,4 очка и 5,3 подбора и по итогам регулярного сезона стал лидером ассоциации по количеству забитых трешек и по общему числу бросков, а также занял третье место в рейтинге самых прогрессирующих игроков НБА.

С июля 2012 года легкий форвард числился в составе «Филадельфии», где по ходу сезона в среднем набирал 9,2 очка и 3,8 подбора в 79 матчах регулярки. Год спустя подписал контракт с «Портлендом», которому помог победить в Северо-Западном дивизионе. В команде он провел два сезона, набирая 4,7 очка и 2,5 подбора в 123 матчах.

Затем Дорелл Райт отправился в Китай играть за «Бейконг Флай Драгонс», где его показатели составили 26,8 очка и 4,3 подбора. В апреле 2016 года он вернулся в «Майами», чтобы отметить десятилетие чемпионства и поддержать команду в плей-офф.

Начало прошлого сезона Райт провел в Адриатической лиге, выступая за боснийскую «Игокеа» со средними показателями в 26 очков и 4,3 подбора в пяти матчах. В октябре 32-летний легкий форвард присоединился к немецкому «Бамбергу», которому помог выйти в полуфинал национального чемпионата. В «Бамберге» Райт в среднем набирал 11,6 очка и 5,4 подбора в 27 матчах Евролиги, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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