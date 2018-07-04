ПБК «Локомотив-Кубань» покинули три легионера

Об этом сообщил президент клуба Андрей Ведищев.

Контракты трех американских легионеров, защищавших цвета «железнодорожников» в сезоне-2017/18, подошли к концу. Клуб покинули защитник Джо Рэгланд, центровой игрок Фрэнк Элегар и капитан команды Марди Коллинз.

В прошедшем сезоне лиги ВТБ 33-летний Марди Коллинз набирал в среднем за игру по 13,1 очка и 4 подбора. Фрэнк Элегар отличался в среднем 5,8 подборами за игру. За клуб баскетболист выступал с июля 2017 года. Джо Рэгланд набирал в среднем по 12 очков и делал по 3,8 передачи в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает Sportbox.ru.

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