ПБК «Локомотив-Кубань» пообещал радовать женщин победами

Железнодорожники подготовили праздничную открытку и поздравили болельщиц с Международным женским днем.

«Милые дамы, девушки и девчонки. Поздравляем вас с самым светлым и теплым праздником весны. Оставайтесь прекрасными и желанными, пусть ваши сердца всегда будут наполнены любовью, а рядом будет надежный мужчина, каждый день готовый на подвиги!» — говорится на сайте клуба.

Поздравления «Локо» опубликовал и в социальных сетях: «Вся мужская половина локосемьи поздравляет вас с 8 Марта. Желаем вам побольше счастливых дней и приятных событий в жизни. Со своей стороны обещаем не переставать радовать вас баскетбольными победами».

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