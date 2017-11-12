ПБК «Локомотив-Кубань» построит баскетбольный центр с академией

По словам президента клуба Андрея Ведищева, проектирование баскетбольного центра с академией начнется в 2018 году.

«В ближайшее время мы планируем реализовать несколько крупных проектов, связанных с развитием баскетбола в Краснодарском крае. Речь идет о тренировочной базе для наших детско-юношеских команд и баскетбольном центре с академией. В системе клуба шесть юношеских и молодежных команд, которые не могут тренироваться в стабильном графике из-за загрузки «Баскет-Холла» краевыми мероприятиями. Собственная тренировочная база в этом случае не прихоть, а необходимость», — рассказал президент клуба в интервью.

По его словам, также планируется основать баскетбольный центр, где будет работать детско-юношеская спортивная школа.

«Проектирование начнется в 2018 году, стройка займет еще около двух лет. Это будет уникальный объект федерального значения, в котором дети из Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, Ставрополья и других регионов смогут обучаться по лучшим современным методиками под руководством профессиональных наставников. Могу с уверенностью сказать, что здесь будет подготовлено не одно поколение первоклассных игроков. К тому же на базе центра сможет тренироваться главная сборная страны, будут проходить турниры всероссийского и международного уровня», – цитирует Ведищева пресс-служба клуба.

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