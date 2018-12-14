ПБК «Локомотив-Кубань» примет дома минский «Цмоки»

Игра состоится 16 декабря в 16:00.

«Мы не готовимся только к «Цмоки». В воскресенье играем дома, а в понедельник у нас самолет на Берлин. Там мы играем в среду, а потом садимся в автобус и едем в Польшу. И у нас всего пара дней, чтобы подготовиться к трем матчам. Но главная проблема для меня — где взять игроков. Мустафа Фалль выбыл на полтора месяца, до Нового года мы не рассчитываем на Айзею Уайтхеда. Под вопросом здоровье Лэйси. А вот Ильницкий поправился. И это радостная новость», — сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Владе Йованович.

«Локо» в предстоящей игре фаворит. В регулярном чемпионате белорусских «драконов» краснодарцы обыгрывали 11 раз. Уступили однажды. Но расслабляться подопечным Владе Йовановича не стоит. Победу гости легко не отдадут. С Дмитрием Кулагиным в результативности посоревнуется Стефан Муди — лидер минчан. Болельщики ждут не только красивой игры от железнодорожников, но и возвращения в лидеры лиги. Сейчас «красно-зеленые» находятся на шестой строчке в турнирной таблице.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник