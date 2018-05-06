ПБК «Локомотив-Кубань» продлил контракт с защитником Дмитрием Кулагиным

Соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Кулагин присоединился к «красно-зеленым» в октябре 2017 года и в короткие сроки стал одним из лидеров команды. В составе «Локо» выиграл Кубок России, став самым ценным игроком «Финала четырех» и MVP финального матча.

Вместе с «Локомотивом» Кулагин добрался до финала Еврокубка, в среднем набирая по 11,2 очка, 3,6 подбора и 3,8 результативной передачи.

В Единой лиге ВТБ Кулагин набирает по 10,2 очка, 2,5 подбора и 3,4 ассиста, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник