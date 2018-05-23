ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл «Химкам» в игре плей-офф Единой лиги ВТБ

Первый матч четвертьфинальной серии прошел 23 мая в краснодарском «Баскет-холле».

Игра с подмосковной командой закончилась со счетом 66:79. Следующие две игры пройдут 26 и 28 мая в Химках. Серия продлится до трех побед, сообщается в группе краснодарского клуба «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в плей-офф Единой лиги ВТБ клубы сражались между собой два раза. В обоих случаях дальше прошли «Химки». Два года назад «Локо» проиграл все три матча серии.

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