ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл «Химкам» во втором матче плей-офф Единой Лиги ВТБ

Матч выездной серии прошел 26 мая.

«Красно-зеленые» уступили подмосковным «Химкам» со счетом 77:72.

«Я хочу поздравить обе команды с сегодняшней игрой. Я думаю, мы увидели хороший матч. Мы могли выиграть сегодня, но в итоге не сделали этого. Мы показали игру лучше, чем была в первом матче серии, и по-прежнему верим в себя, будем искать свой баскетбол в следующей игре», — сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович.

Самым результативным в составе краснодарцев стал защитник Дмитрий Кулагин, который записал на свой счет 19 очков и четыре подбора, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Следующий матч «Локо» также проведет в Подмосковье 28 мая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» 23 мая проиграл «Химкам» в первой игре плей-офф Единой лиги ВТБ.

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