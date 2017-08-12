ПБК «Локомотив-Кубань» проведет первый домашний матч сезона 21 октября

Единая лига ВТБ утвердила календарь чемпионата-2017/18. Регулярный сезон стартует 5 октября 2017 года и завершится 12 мая 2018 года.

Первый матч сезона ПБК «Локомотив-Кубань» проведет на выезде против «Калева». Встреча состоится 8 октября. В первом домашнем матче «красно-зеленые» сразятся с казанским УНИКСом 21 октября.

Все 13 команд-участниц проведут двухкруговой турнир — каждая сыграет с каждой (дома и в гостях).

В календаре возможны изменения в связи с участием команд Лиги в еврокубковых турнирах, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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