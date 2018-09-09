ПБК «Локомотив-Кубань» проведет турнир по баскетболу 3х3 в Краснодаре

Турнир пройдет в День города — 23 сентября.

Соревнования организуют возле гостиницы «Интурист».

В этом году мужской турнир для 16 команд и женский для восьми лицензированы FIBA, поэтому будут влиять на индивидуальный рейтинг игроков.

Помимо командных соревнований пройдут мужской турнир по баскетболу 1х1 — 32 участника и семейный — восемь команд. В последний могут заявиться только члены одной семьи.

Победители и призеры кубка получат денежные призы и подарки. Отправить заявку для участия можно до 20 сентября.

Подробности и условия участия смотрите на сайте ПБК «Локомотив».

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