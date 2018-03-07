ПБК «Локомотив-Кубань» провел благотворительный праздник в Темрюке

07 марта в 15:19

Вторым организатором выступил фонд «Доступный спорт».

Сначала генеральный менеджер железнодорожников Алексей Саврасенко и тренер «красно-зеленых» по индивидуальной подготовке Витаутас Валиулис провели мастер-класс для юных спортсменов. Затем состоялся благотворительный матч «Звезды спорта». На площадке сыграли команды Дмитрия Пирога и Алексея Саврасенко. Матч завершился вничью — 41:41.

«Сегодня был полный зал, трибуны были забиты. Дети с удовольствием подходили после матча, брали автографы у олимпийских чемпионов. Мы своим примером показываем детям, чего они могут добиться в жизни, потому что все, что мы проводим, мы делаем для молодого поколения», — рассказал генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко.

Также в баскетбольной встрече приняли участие титулованные спортсмены из других видов спорта. Например, на площадку вышел олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян.

«Несмотря на то, что мы все из разных видов спорта, мы объединились и показали, что спорт на самом деле — это мир и дружба. И этим примером мы хотим показать, что мы одно целое, несмотря ни на что», — отметил олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян.

Организаторы мероприятия вручили новый инвентарь и сертификаты на приобретение экипировки спортивной школе «Виктория». Отдельно именитые спортсмены наградили 13-летнего Андрея Летушко, который, несмотря на инвалидность — мальчик потерял руку, — занимается баскетболом вместе со здоровыми сверстниками.

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