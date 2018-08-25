ПБК «Локомотив-Кубань» расстался с защитником Бабуриным

Баскетбольный клуб и защитник Евгений Бабурин договорились о прекращении действия контракта.

Баскетбольный клуб и защитник Евгений Бабурин договорились о прекращении действия контракта.

Бабурин провел в составе «Локомотива» два сезона, помог команде добраться до финала Кубка Европы и выиграть Кубок России.

В минувшем сезоне Евгений Бабурин провел 20 игр в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 1,9 очка и делал 0,8 подбора, сообщает пресс-служба клуба.

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