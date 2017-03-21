ПБК «Локомотив-Кубань» расторг контракт с форвардом Берзиньшем

Краснодарский ПБК «Локомотив-Кубань» 20 марта объявил о расторжении контракта с латвийским форвардом Каспарсом Берзиньшем.

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Я наслаждался каждым днем в Краснодаре, хотя у меня и не все получалось. А еще здесь невероятные болельщики, которые всегда поддерживают команду. Я должен был помочь «Локо» в Еврокубке, но не смог этого сделать. Мы закончили выступление в турнире, поэтому для меня это время уезжать», — сказал Берзиньш.

Форвард провел за «Локомотив-Кубань» три матча Еврокубка, за которые суммарно отметился шестью очками, двумя подборами и двумя потерями, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Каспарс Берзиньш подписал контракт с «Локо» в январе и провел в краснодарской команде всего два месяца. Соглашение было рассчитано до конца сезона. Берзиньш ранее выступал за латвийский ВЭФ, «Красные крылья», «Нижний Новгород», «Зенит» и латвийский «Огре».

ПБК «Локомотив-Кубань» в полуфинале Еврокубка проиграл испанской «Уникахе» и покинул турнир.

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