ПБК «Локомотив-Кубань» разгромил «Нижний Новгород» и завоевал Кубок России

Финал турнира прошел 11 февраля в краснодарском «Баскет-холле».

В борьбе за золото Кубка России по баскетболу «Локомотив-Кубань» разгромил «Нижний Новгород» со счетом 85:64.

Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Кулагин, он набрал 29 очков, осуществил пять подборов и шесть передач. «Локо» стал победителем Кубка России спустя 18 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матчи «Финала четырех» Кубка России по баскетболу прошли в Краснодаре 9-11 февраля. Полуфинальные встречи «Локомотив-Кубань» — «Новосибирск» и «Нижний Новгород» — «Иркут» состоялись 9 февраля.

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