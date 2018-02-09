ПБК «Локомотив-Кубань» разгромил «Новосибирск» и вышел в финал Кубка России

Матч «Финала четырех» прошел в Краснодаре 9 февраля.

Встреча завершилась со счетом 97:64 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе краснодарцев стал Дмитрий Кулагин, набравший 19 очков и 11 «ассистов». Павел Антипов к успеху «Локо» добавил 16 очков, пять подборов и два перехвата. По 13 очков набрали Дмитрий Хвостов и Денис Левшин.

Ранее БК «Нижний Новгород» обыграл «Иркут». Теперь команда встретится с «Локомотивом» в финале состязаний 11 февраля, сообщает пресс-служба «красно-зеленых».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара Евгений Первышов, чиновники, спортивные менеджеры, журналисты и баскетболисты 10 февраля проведут «Матч дружбы» в рамках «Финала четырех» Кубка России по баскетболу.

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