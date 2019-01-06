В Краснодаре 6 января состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Локо» в первой половине встречи позволил набрать команде из Польши 41 очко. Но в третьем периоде «железнодорожники» оторвались на 20 очков и закончили игру разгромным счетом — 73:41.

Самым результативным в составе «красно-зеленых» стал Тревор Лэйси, набравший 13 очков, 11 баллов — в активе Доррела Райта. У поляков 11 очков набрал Эрик Гриффин, сообщает пресс-служба клуба.

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