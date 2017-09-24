ПБК «Локомотив-Кубань» разгромил «Ушак» в последнем матче Gloria Cup

В поединке за пятое место предсезонного товарищеского турнира в Турции «железнодорожники» 24 сентября победили соперников с разницей в 34 очка.

Топ скорером встречи стал американский центровой «Локо» Брайан Квале — 22 очка, три подбора. Крис Бэбб добавил к успеху «красно-зеленых» 14 очков. Джо Рэглэнд записал на свой счет 12 очков и шесть ассистов.

«Локомотив-Кубань» уже после первой четверти обозначил свое превосходство 27:7, а к большому перерыву развил его до +29. К этому моменту сразу три игрока «Локо» перешагнули отметку в десять набранных очков. Во второй половине положение дел на площадке не изменилось: «Локо» контролировал игру и довел счет до 91:57, сообщает пресс-служба клуба.

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