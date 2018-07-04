ПБК «Локомотив-Кубань» узнал потенциальных соперников в Еврокубке-2018/19

Жеребьевка турнира пройдет 5 июля.

Россию в предстоящем сезоне Еврокубка представят краснодарский ПБК «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС и петербургский «Зенит».

«Локомотив» попал в первую корзину, в которой находятся самые сильные команды. Компанию «красно-зеленым» составили «Црвена Звезда», «Уникаха» и «Валенсия».

Вторая корзина: «Галатасарай», УНИКС, «Зенит», «Цедевита». Третья корзина: «Тренто», «Торино», «Брешия», «Альба». Четвертая корзина: «Тофаш», «Тюрк Телеком Анкара», «Летувос Ритас», «Ульм». Пятая корзина: «Лимож», «Андорра», «Скайлайнерс», «Партизан». Шестая корзина: «Морнар Бар», «Гдыня», «Виллербан», «Монако», сообщается на сайте Еврокубков.

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