ПБК «Локомотив-Кубань» узнал соперников группового этапа Еврокубка

Жеребьевка прошла 6 июля в испанской Барселоне. По ее итогам краснодарский баскетбольный клуб попал в группу С.

«Красно-зеленые» встретятся с немецкой «Альбой», литовским «Летувос Ритасом», испанским «Бильбао», французским «Лиможем» и сербским «Партизаном». Планируется, что календарь матчей первого группового этапа Еврокубка появится на следующей неделе.

Российские баскетбольные клубы УНИКС и «Зенит» попали в группы А и D соответственно, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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