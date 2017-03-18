ПБК «Локомотив-Кубань» в гостях уступил испанской «Уникахе» — 74:63

Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 17 марта на выезде проиграл испанской «Уникахе».

Второй полуфинальный матч Еврокубка прошел в испанской Малаге.

В первой четверти испанцы обыграли «Локо» — 27:11. На перерыв команды ушли со счетом 37:24. Третья десятиминутка завершилась в пользу «красно-зеленых» — 16:18. Четвертая четверть закончилась ничьей — 21:21. Встреча завершилась со счетом 74:63.

Испанская команда вышла в финал Еврокубка, а «Локомотив-Кубань» выбыл из турнира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» 14 марта в первом полуфинальном матче Кубка Европы проиграл испанской «Уникахе».

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