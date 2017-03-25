ПБК «Локомотив-Кубань» в Краснодаре уступил «Зениту» — 80:83

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 25 марта на своей площадке в матче очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил питерскому «Зениту».

Встреча завершилась со счетом 80:83 — это первая в сезоне победа «Зенита» над «Локо».

Самым результативным игроком встречи в составе краснодарской команды стал Ян Вуюкас с 16 очками, 14 очков у Мэтта Дженнинга, 13 на счету Андрея Зубкова, Кевин Джонс отметился 12 очками и 14 подборами, Дмитрий Хвостов — 10 очками.

«Это чувствительное поражение, первая неудача в сезоне с «Зенитом», — сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович. — Мы должны были побеждать сегодня, это важно с точки зрения распределения мест перед плей-офф, но для победы мы не должны были допускать 21 потерю. Когда мы повели десять очков во второй половине, мы дали им вернуться, «Зенит» наказывал нас за каждый просчет. Кроме того, тактически в концовке мы совершили еще одну ошибку, когда сфолили. Мы не хотели этого делать. Такое бывает, люди теряют концентрацию, и эта ошибка нам дорого стоила в концовке матча».

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет на домашней площадке 3 апреля против саратовского «Автодора», сообщает пресс-служба клуба.

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