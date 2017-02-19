ПБК «Локомотив-Кубань» в Москве уступил ЦСКА — 83:77

ПБК «Локомотив-Кубань» 19 февраля на выезде проиграл столичному ЦСКА. Это поражение стало первым для «Локо» в Единой лиге ВТБ при Саше Обрадовиче.

Железнодорожники играли с чемпионом страны на равных на протяжении всего матча, но в концовке не смогли одолеть хозяев и уступили со счетом 83:77 (19:20, 19:18, 19:13, 26:26).

Команда из Краснодара все же смогла сохранить плюсовую разницу по итогам двух встреч с ЦСКА (дома «красно-зеленые» победили со счетом 83:74). Это означает, что при равных показателях побед и поражений в турнирной таблице впереди будет стоять «Локо».

Самым результативным игроком встречи в составе «Локомотива» стал Марди Коллинс с 17 очками, еще 16 добавил Андрей Зубков, 10 очков — у Дженнинга.

Следующий матч «красно-зеленые» проведут в «Баскет-холле» 24 февраля против подмосковных «Химок», начало — в 16:00, сообщает пресс-служба клуба.

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