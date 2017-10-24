ПБК «Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл «Летувос Ритас»

Матч группового этапа Еврокубка прошел 24 октября в Вильнюсе.

По итогам четырех игровых отрезков команды набрали одинаковое количество очков — 83:83 (21:18, 22:25, 21:18, 17:20).

В дополнительной пятиминутке «Локо» позволил «Летувосу Ритасу» набрать только четыре очка. Овертайм закончился со счетом 4:12. Итог встречи — 85:93.

Фрэнк Элегар собрал дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. Самым результативным в составе «Локо» стал Джо Рэглэнд, на счету которого 21 очко и девять передач, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Вернуться на ленту

Источник