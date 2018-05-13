ПБК «Локомотив-Кубань» в овертайме уступил «Нижнему Новгороду»

Заключительный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 12 мая в Нижнем Новгороде.

Игра закончилась со счетом 86:92.

Это поражение никак не сказалось на турнирном положении краснодарцев. В плей-офф «красно-зеленые» отправляются с третьего места в таблице и сыграют с подмосковными «Химками», серия начнется 23 мая в Краснодаре.

Время начала матча и старт продаж билетов будут объявлены позднее, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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