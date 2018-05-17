ПБК «Локомотив-Кубань» вошел в тройку самых богатых клубов в Единой Лиге ВТБ

Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов 16 мая обнародовал бюджеты девяти российских клубов-участников чемпионата в сезоне 2017/18.

«Локомотив-Кубань» находится на третьем месте по сумме бюджета — 1 млрд 129 млн рублей.

От продажи билетов «красно-зеленые» получили 22 млн 80 тыс. рублей, призовые за участие в турнирах составили 33 млн 373 тыс. рублей. На продаже сувенирной продукции и кейтеринге «Локо» заработал 11 млн 678 тыс. рублей. Спонсоры (ОАО «РЖД», ПАО «Промсвязьбанк», НПФ «Благосостояние» и другие) внесли в бюджет клуба 663 млн рублей.

«Что меня очень радует — у ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубани» напротив графы «бюджетное финансирование» стоит ноль. К этому нужно стремиться всем клубам Лиги», — отметил Иванов.

На первом месте по бюджету находится ЦСКА с 2 млрд 685 млн рублей, на втором — «Химки» (1 млрд 676 млн рублей).

Единая Лига ВТБ остается единственным соревнованием в России, в котором клубы полностью открывают свои бюджеты, сообщается на сайте организации.

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