ПБК «Локомотив-Кубань» встретится с «Цмоки-Минск» в Краснодаре

В Краснодаре 23 апреля ПБК «Локомотив-Кубань» встретится с командой «Цмоки-Минск». Это будет последняя игра регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

После этой встречи состоится плей-офф. С кем именно «Локо» придется сыграть в четвертьфинале, станет известно после грядущего матча.

Пока краснодарцы находятся на четвертой строчке, в таком случае придется сыграть с УНИКСом. Есть шансы на третью строчку. Для этого нужно обыгрывать белорусов и ждать осечки в последнем матче регулярного чемпионата от «Химок».

Игра начнется в 16:00, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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