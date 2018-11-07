ПБК «Локомотив-Кубань» выиграл первый матч без Саши Обрадовича

«Локо» в рамках Еврокубка дома обыграл польскую «Арку Гдыню». Матч прошел 7 ноября.

Встреча завершилась со счетом 96:72 в пользу хозяев паркета.

Этот матч стал первым для «Локомотива» под руководством и.о. главного тренера Влады Йовановича.

Следующий домашний матч «красно-зеленые» проведут в Единой лиге ВТБ 11 ноября. Команда встретится с ЦСКА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Саша Обрадович покинул пост главного тренера «Локо» 4 ноября.

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