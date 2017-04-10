ПБК «Локомотив-Кубань» выиграл у казанского УНИКСа — 77:83

ПБК «Локомотив-Кубань» 10 апреля на выезде в матче Единой лиги ВТБ обыграл казанский УНИКС.

Игра завершилась со счетом 77:83. Самым результативным в составе «Локомотива» стал Ян Вуюкас, на счету которого 21 очко, четыре результативные передачи и три подбора. У Тэйлора Рочести 14 очков и восемь «ассистов». У Кевина Джонса — девять очков и 14 подборов.

Перед игрой главный тренер «Локо» Саша Обрадович отметил, что несмотря на итоговое место УНИКСа в Евролиге, это талантливая команда.

Следующий матч 13 апреля «Локомотив-Кубань» проведет на выезде в Латвии против местного ВЭФа, сообщает пресс-служба клуба.

Источник