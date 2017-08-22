ПБК «Локомотив-Кубань» вышел из отпуска

Игроки и тренер команды в августе прибыли в Краснодар. Встречала в аэропорту баскетболистов «Локосемья» в компании с талисманом Зубби.

Игроки преодолели длинный путь, прежде чем приземлились в Краснодаре. Рекордсменом стал новичок Брайан Квале. Американский центровой в кубанскую столицу добирался 30 часов.

«В субботу утром я отправился из Монтаны. Потом прилетел в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Потом в Лос-Анджелес. Из Лос-Анджелеса в Москву. Из Москвы в Краснодар. Это был долгий путь, но я рад быть здесь», — рассказал игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Брайан Квале.

Марди Коллинз в Россию прилетел тоже из США. Этому баскетболисту город уже хорошо знаком, он играет в «Локомотиве» второй год.

«Я впервые второй год подряд играю за одну и ту же команду. Мне очень приятно вернуться в эту замечательную атмосферу. Я уверен, что в этом году мы покажем результат намного лучше», — считает игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Марди Коллинз.

«Локосемья» подготовила подарки для баскетболистов. Например, рисунки, на которых изобразили игроков и тренера в роли супергероев. Райан Брокхофф покинул аэропорт с букетом из фруктов, Крису Бэббу подарили балалайку, а Саше Обрадовичу вручили ключ от «Баскет-холла». Он наставнику скоро понадобится.

Первую предсезонную тренировку«Локомотив-Кубань» проведет 23 августа.

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