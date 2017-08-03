ПБК «Локомотив-Кубань» запустил проект «Команда мечты»

Клуб провел опрос, чтобы определить лучших баскетболистов по мнению болельщиков.

В категории «Лучший разыгрывающий» больше всего голосов было отдано за Малькольма Дилейни. Ему в голосовании противостояли Рочести, Колюшкин, Калатес, Хвостов и Чалмерс. Дилейни обошел всех с большим преимуществом, за него отдали 70% голосов.

Любимым снайпером «локосемьи» стал Мэтт Дженнинг, участник «Финала четырех» Евролиги. За краснодарский клуб американец провел 70 матчей. Дженнинг набрал более 50% голосов.

В голосовании за лучшего легкого форварда «Локомотива-Кубани» победил Райан Брокхофф, набрав 56,5% голосов. Точный бросок австралийца со своей половины поля в прошлом сезоне запомнился болельщикам.

Любимый тяжелый форвард краснодарцев — Деррик Браун. Его в команде давно нет, но американца до сих пор любят: в проекте он набрал почти 44%.

Среди центровых с явным преимуществом победа досталась Энтони Рэндольфу — 57% участников опроса проголосовали именно за него. Он обошел Хендрикса, Саврасенко, Шуховцова, Джонса и Марича.

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