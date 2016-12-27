ПБК «Локомотив-Кубань» запустит спортивную интеллектуальную игру

ПБК «Локомотив-Кубань» преподнесет своим болельщикам сюрприз к Новому году.

Игра «Локомашина» представляет собой соединение баскетбольного автомата и викторины.

На экране автомата высвечиваются вопросы, задача участника игры — бросить мяч в то кольцо, которое соответствует правильному ответу. Количество верных и точных бросков влияет на выигрыш. Главный приз — бесплатные билеты на домашние матчи железнодорожников.

В течение двух месяцев сыграть в такой мини-баскетбол можно будет в торговых центрах Краснодара. Весной «Локомашина» будет размещена в «Баскет-холле», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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