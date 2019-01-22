ПБК «Локомотив-Кубань» дома примет немецкий «Ульм»

Встреча состоится 23 января в рамках топ-16 Еврокубка.

Пять игроков краснодарского клуба вызваны в сборную России — 21 февраля россияне в Ботевграде сыграют с Болгарией, а 24 февраля в Перми пройдет матч с Финляндией. До этих игр — месяц. Сейчас баскетболисты «Локомотива» готовятся принять «Ульм».

С прошлой встречи этих соперников прошла неделя. В Германии сильней оказались железнодорожники — 84:81. Та игра принесла «красно-зеленым» не только победу, но и потери. В неудачном приземлении травму получил Джамел Маклин. В группе F европейского турнира коллективы борются за право выйти в плей-офф. Немцы находятся на третьей строчке в таблице, «Локо» — на второй.

Команды сыграют на паркете «Баскет-холла» в 20:00.