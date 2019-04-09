ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл саратовский «Автодор» в матче лиги ВТБ

Игра прошла 9 апреля на арене «Баскет-холла».

В первой четверти лидерство осталось за «Локо» — 21:18. Во втором и третьем отрезках матча «Автодор» оказался сильнее. Однако исход встречи решился в самом конце — за 23 секунды до финала счет на табло составлял 93:91 в пользу хозяев паркета. «Локо» удалось удержать преимущество, итоговый счет составил 95:91. Лидером по заработанным очкам в составе «Локомотива» стал Дорелл Райт, он набрал 19 очков. В составе «Автодора — Дэвид Кравиш, он набрал 21 очко.

Победа над саратовским «Автодором» позволила ПБК «Локомотив-Кубань» сохранить минимальный отрыв от «Зенита» и «Астаны» в гонке за место в первой четверке, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», разыгрывающий ПБК «Локомотив-Кубань» Дмитрий Хвостов получил травму в игре против клуба «Химки». Игрока 5 апреля прооперировали в Италии.