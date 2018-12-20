Педагогам Кубани вручили премии за подготовку победителей олимпиад

В торжественной церемонии награждения приняла участие вице-губернатор края Анна Минькова.

В конце прошлого года было принято решение, что педагоги-наставники, подготовившие победителей всероссийских олимпиад, получат выплату в размере 100 тыс. рублей, призеров — 50 тыс. рублей. Поощрение в 50 тыс. рублей также полагается педагогам, которые привели ребят к победе на региональных олимпиадах. Эту инициативу поддержал губернатор края Вениамин Кондратьев.

По словам Анны Миньковой, педагогов, которые все свои знания и силы отдают ученикам, необходимо дополнительно стимулировать.

«Мы понимаем, что для учителей-наставников, которые приводят детей к выдающимся результатам, должны быть разработаны меры поддержки. Конечно, это повышает статус педагогов в целом в системе образования. Сейчас выявить таланты непросто, особенно когда в классе 40 человек. Однако вы доказали, что это возможно», — подчеркнула заместитель главы региона.

Минькова напомнила, что в крае производится доплата и классным руководителям. В регионе поддерживают одаренных ребят — 70 лучшим школьникам каждый год выплачивают премию в размере 20 тыс. рублей.

В этом году 100 тыс. рублей получили два педагога, 50 тыс. — 19 учителей-наставников. Двум педагогам выплатили дополнительные 25 тыс. рублей за подготовку второго и других призеров всероссийской олимпиады.

Сегодня госпрограммы края нацелены на поддержку образовательного процесса. Только на интеллектуальные мероприятия, олимпиады, конкурсы ежегодно выделяется более 20 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Previous

Next

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник