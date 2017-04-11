Педагогам ВДЦ «Орленок» и «Смена» утвердили удлиненный отпуск

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в апреле подписал постановление о продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска педагогических работников нетиповых образовательных организаций.

Сейчас установлена продолжительность удлиненных оплачиваемых отпусков для педагогических работников образовательных организаций различных типов. Однако продолжительность такого отпуска сотрудникам нетиповых образовательных организаций не установлена. К нетиповым учреждениям относятся международный детский центр «Артек», всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена».

Постановление позволило устранить правовую неопределенность. Теперь продолжительность отпуска для педагогов и сотрудников детских центров устанавливается дифференцированно. Она составит 42 или 56 дней в зависимости от образовательных программ и видов деятельности структурных подразделений, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Источник