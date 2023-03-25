Педро Санчес призвал Китай прислушаться

Мир должен прислушаться к голосу Китаю найти выход из войны на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Об этом испанский министр заявил на пресс-конференции накануне своего государственного визита в Пекин 24 марта.

«Китай — глобальный игрок, нам нужно прислушаться к голосу Пекина, чтобы увидеть, сможем ли мы вместе остановить войну и восстановить территориальную целостность Украины», — заявил Санчес журналистам после заседания Европейского совета. .

Пресс-конференция состоялась накануне подготовки к намеченной на 31 марта встрече Санчеса с председателем КНР Си Цзиньпином.

На встрече лидеров двух стран по случаю 50-летия годовщина установления дипломатических отношений Ожидается, что Китай выдвинет мирный план из 12 пунктов, в котором основное внимание будет уделено продолжающемуся конфликту на Украине и призыв к прекращению огня.

В свою очередь премьер-министр Испании поддержал мирное предложение Президента Украины Владимира Зеленского, которое включает в себя требования восстановить статус-кво в Украине до аннексии Крыма Россией в 2014 году.

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