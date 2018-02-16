«Пенетрон-Россия» подписала на РИФ в Сочи соглашение о расширении производства

О сотрудничестве с отечественной компанией договорились власти Московской области.

Предприниматели планируют расширить производство гидроизоляционных материалов, их будут использовать при возведении зданий и объектов инфраструктуры, а также для ремонта уже построенных домов.

«Очень приятно, что решение было принято. Такие компании для нас важны именно за счет того, что они создают основу малого и среднего бизнеса, который является наиболее устойчивым сегментом экономики», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев.

Бренд компании, которому доверяют строители в 25 странах — это созданные по особой формуле смеси для бетона. Они защищают его от воды, коррозии и перепада температур. Срок службы конструкций увеличивается до 100 лет, а мелкие трещины даже могут «зарастать». Основные производственные мощности компании расположены в Екатеринбурге, но заводы есть и в Казани, а также в Беларуси и Казахстане.

«Краснодарский край — это один из самых инновационных регионов, один из наиболее быстро строящихся. В Краснодарском крае есть, где применить наши услуги. Особенно в агропромышленном комплексе. То есть там, где есть бетон и где его надо защитить от воды», — отметил президент группы компаний «Пенетрон-Россия» Игорь Черноголов.

В рамках деловой программы форума эксперты компании поделились опытом работы на Рогунской ГЭС в Таджикистане — крупнейшей гидротехнической стройке континента. Несмотря на то, что она расположена в сейсмически активной зоне, благодаря материалам российского производства строительство идет быстро и многочисленные объекты ГЭС получают надежную защиту от природных катаклизмов.

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