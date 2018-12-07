Пенсионер из Крымска вырезал из дерева портрет Екатерины Великой

Всего в коллекции художника-ремесленника Александра Вчерашнего больше 100 деревянных скульптур и панно.

Мастер родом из Казахстана, но уже более десяти лет живет на Кубани. Над одной композицией он может трудиться месяцами. К примеру, над панно «Время» он работал почти год. В центре монументальной работы земной шар, сверху которого изображения 12 знаков зодиака, расположенные в виде циферблата. Рядом фигуры девушек, олицетворяющих времена года. Еще одна гордость ремесленника — гигантские шахматы. Набор фигур весит больше 100 кг. Идей у художника еще много, одна из них — иконный зал.

«Представьте себе помещение, где есть одни иконы и светильники над ними, свечи горят, церковная музыка и часы, которые в определенное время бьют колокольным боем», — рассказал художник Александр Вчерашний.

Также в его коллекции есть фигуры и портреты личностей, оставивших след в истории Отечества.

Экспозиции Александра Вчерашнего уже побывали в музеях Новороссийска, Сочи и Краснодара. Но перевозить их не слишком удобно — фигуры тяжелые. К славе крымский пенсионер и не стремится, говорит, что творит для души.

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