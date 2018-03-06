Пенсионерка из Анапы создала картины горячим утюгом

Нина Кривицкая взялась за картон. Теперь это не обязательные хлопоты по дому, а хобби. С помощью горячего утюга и разноцветных восковых мелков пенсионерка пишет весенние пейзажи.

Увлечению уже больше 20 лет. Таким образом художница изготовила десятки картин. Ни один электроприбор при этом не пострадал. Но как любой творческой натуре, Кривицкой интересны и другие виды искусства и рукоделия. Теперь она печет рисунки из слоеного теста с помощью кухонной утвари.

«Это выполнено с помощью чеснокодавки. Вносишь беспорядок, обрамляеешь яйца», — рассказала жительница Анапы Нина Кривицкая.

Анапской художнице 74 года. Что-то лепит, рисует, плетет Нина Кривицкая, как сама говорит, лет с восьми. Работала и педагогом, и машинистом. Такая разносторонняя личность на выпуклых мучных картинах не остановится.

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