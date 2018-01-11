Пенсионерка из Ейска разрисовала стены трех подъездов

Клавдия Алтухова по профессии не художник, но творчество ее привлекало всегда. На бытовые краски и кисти собрали деньги соседи, а сюжеты для рисунков 82-летняя оформитель-самоучка брала из разных сказок.

«Брала сюжеты из детских мультиков, рисунков, пакетов. Правнук сказал, что надо Лунтика. Всем нравится и все просят еще», — рассказала жительница Ейска Клавдия Алтухова.

Теперь художницу Алтухову ждут жители соседнего дома. Такие подъезды с облупившейся штукатуркой и автографами подростков женщина превращает в парадные. В обновленных подъездах тут же устанавливают новые правила.

«У нас правила такие: не курить, не сорить, потому что это труд человека. И самим приятно, когда порядок, чистота», — сказала жительница Ейска Валентина Золотухина.

Еще одна работа ейской мастерицы — площадка перед подъездом дома. Пенсионерка с единомышленниками украсила ее фигурками, разрисованными камнями и цитатами классиков.

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