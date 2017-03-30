Пенсионный фонд России запустил мобильное приложение

Пенсионный фонд России представил бесплатное мобильное приложение для нынешних и будущих пенсионеров.

С его помощью можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР, накопленных пенсионных баллах и стаже, назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала, истории своих обращений.

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах «Почты России», «Ростелекома» или в клиентских службах Пенсионного фонда. В дальнейшем для входа нужен будет только пин-код, сообщает ТАСС.

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